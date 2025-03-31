أبو فاعور: سوف نعقد اجتماعا قريبا لوضع خريطة انمائية للبقاع ومنها الأوتستراد العربي

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور٬ الى ان "كل الأمل بأن تستقر سوريا لأن في استقرار سوريا استقرار لبنان، وكل الأمل أن تستقر أوضاعنا الداخلية بما يعيدنا جميعا إلى رشدنا بالإنضواء تحت كنف الدولة، كل اللبنانيين الذين عليهم أن يشعروا بأن الدولة هي المرجع وهي الملاذ وهي الحاضن لنا جميعا".

ولفت خلال زيارته مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي في دار الفتوى في بلدة البيرة/راشيا، ثم زيارة مفتي زحلة البقاع في أزهر البقاع، الى اننا "نمر بتحديات ومشاكل كبيرة جدا، خاصة ما يحصل في فلسطين والذي عاد ليتكرر"<

وكشف ابو فاعور عن "القيام مبادرة تجمع كل نواب البقاع، خصوصا اننا امام حكم جديد وحكومة جديدة سوف تضع الكثير من القضايا التأسيسية على جدول اعمالها، وسوف نعقد اجتماعا قريبا لوضع خريطة انمائية للبقاع ومنها على سبيل المثال الأوتستراد العربي بعد ان بدأ التمويل العربي يتحرك وتكمن قيمته ليس فقط في سلوكه انما ايضا في أنه يعيد اهل البقاع للسكن في البقاع والعودة الى الأرياف".

كما أشار ابو فاعور الى "المشكلة المزمنة المتمثلة في نهر الليطاني الذي يزداد سوءا مع شح المياه الأمر الذي يرفع من حجم التلوث والضرر على الناس، اضافة الى شبكة الطرقات التي يجب النظر إليها، اضافة الى تمثيل المنطقة واعادة ترميم هيكل الدولة واعادة بنائه وملء كل الفراغات"٬ مؤكدا "استمرار التنسيق مع مفتي راشيا في القضايا التي تخص المنطقة".