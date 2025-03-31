البطريركية الأرمنية الكاثوليكية: البابا فرنسيس صادق على إعلان قداسة الطوباوي إغناطيوس مالويان

أعلن المكتب الإعلامي للبطريركيّة الأرمنيّة الكاثوليكيّة في بيان، أنّ "البابا فرنسيس صادق على تصويت الجلسة العاديّة للكرادلة والأساقفة، لإعلان قداسة الطّوباوي المطران الشّهيد إغناطيوس مالويان (1869-1915)، على أن يجري إعلان هذا الحدث التّاريخي في ما بعد".

وأشار في نبذة عن حياته، إلى أنّ "الطوباوي مالويان وُلد في مدينة ماردين في 15 نيسان 1869. تلقّى تعليمه الابتدائي في مدرسة تابعة لأبرشيّة ماردين الأرمنيّة، تحت رعاية المطران ملكون ناظاريان، الّذي سرعان ما أدرك نبوغه وإيمانه العميق".

ولفت المكتب إلى أنّ "عام 1883، أرسله المطران إلى دير سيدة بزمار البطريركي في كسروان- لبنان، لينشأ في بيئة رهبانيّة تعمّق فيها إيمانه ورسخته دعائم كهنوته المستقبلي"، مبيّنًا أنّ "في 6 آب 1896، يوم عيد التجلّي، نال سرّ الكهنوت بوضع يد الكاثوليكوس البطريرك اسطفانوس بطرس العاشر أزاريان. وبعد رسامته، بدأ خدمته الكهنوتيّة في دير سيدة بزمار، حيث بقي قرابة عام ونصف العام، قبل أن يُكلَّف بالخدمة في مصر، متنقّلًا بين الإسكندريّة والقاهرة. ثم أُرسل إلى القسطنطينيّة، حيث أمضى تسعة أشهر، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه ماردين".

وذكر أنّ "عام 1911، انتخبه السّينودس البطريركي للكنيسة الأرمنيّة المنعقد في روما، رئيسًا لأساقفة أبرشيّة ماردين. وفي 22 تشرين الأوّل من العام نفسه، نال الدّرجة الأسقفيّة بوضع يد الكاثوليكوس البطريرك بوغوص بدروس الثالث عشر ترزيان".

كما شدّد على أنّ "المطران مالويان تميّز بقداسته وفضائله، وانعكست خدمته الرّعويّة المثاليّة في رعاية شعبه وتقديم خدمات جليلة حتّى للدّولة العثمانيّة، ما لفت أنظار الباب العالي في إسطنبول، الّذي كافأه بأوسمة رفيعة تقديرًا لعطاءاته".

وأضاف: "هذه السّلطات نفسها، وفي ظل المجازر العثمانيّة بحقّ الأرمن، منحته في 11 حزيران 1915 وسامًا آخر، هو وسام الشّهادة في سبيل المسيح والكنيسة والوطن. فاستُشهد، برفقة كوكبة من الكهنة والمؤمنين، بعد أن ثبت على إيمانه حتى الرمق الأخير".

وبالنّسبة إلى مسيرة تطويبه وإعلانه طوباويًا، فأفاد المكتب بأنّ "دعوى تطويبه فُتحت عام 1966، واختُتمت رسميًّا في 24 نيسان 2001. وفي 2 تشرين الأوّل من العام ذاته، أعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثّاني طوباويًّا، في احتفال مهيب أُقيم في ساحة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم، تحتفل الكنيسة الأرمنيّة بذكراه سنويًّا، في السّبت الأقرب إلى 9 حزيران، تكريمًا لإيمانه وشهادته البطوليّة".