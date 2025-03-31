أكّد نائب قائد الحرس الثّوري ال​إيران​ي العميد ​علي فدوي​، في تصريح لقناة "الميادين"، "أنّنا سنردّ بشكل يتناسب على ما سيقدم عليه الأعداء ضدّ إيران"، كاشفًا أنّ "إمكانيّة إلحاق الضّرر بالولايات المتّحدة الأميركيّة في البحار، كبيرة جدًّا". وأشار إلى أنّ "40 بالمئة من صادرات نفط العالم تمر عبر مضيق هرمز، ونحن من يسيطر عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر فدوي: سنرد بما يتناسب مع ما سيقدم عليه الأعداء وإمكانية إلحاق الضرر بأميركا في البحار كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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