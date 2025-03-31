شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل عبد الفضيل: الشعب عبر عن الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعما للقضية الفلسطينية ودعم الموقف الرسمي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أبو بكر الصديق بالنزهة بمحافظة القاهرة.

وأكد أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية على دعم وتأييد موقف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين بكافة أنواعه وصوره الطوعي أو القسري، وتأييده لأي قرارات أو تدابير تتخذها الدولة المصرية للتعبير عن رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته يقف صفا واحداً خلف القيادة السياسية ويدعم أي قرارات أو تدابير وإجراءات تتخذها الدولة المصرية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودفاعا عن حقوقه المشروعة ومنع تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.

وقال أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية إن احتشاد الملايين من المصريين اليوم عقب صلاة عيد الفطر المبارك تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودفاعا عن القضية الفلسطينية يؤكد على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب المصري وأنها قضية مصيرية وعلى رأس الأولويات، وأن الدولة المصرية قيادة وشعباً يتضامنون مع الشعب الفلسطيني ويرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين.

وطالب عبد الفضيل، المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.