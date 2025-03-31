شكرا لقرائتكم خبر عن "لافتات فى كل المحافظات".. قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من البهجة والاحتفال، هنأت قيادات حزب الجبهة الوطنية الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، حيث أطلق الحزب حملة تهنئة موسعة تضمنت لافتات تهنئة في مختلف محافظات الجمهورية، تعبيرًا عن تقديره واعتزازه بالشعب المصري في هذه المناسبة السعيدة.

وأكدت قيادات الحزب أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على مشاركة المصريين فرحتهم بالأعياد والمناسبات الوطنية، وتعزيز روح الترابط والمحبة بين أبناء الوطن. كما شددوا على أهمية العيد كفرصة لنشر قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن حملة التهنئة بعيد الفطر تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي يحرص حزب الجبهة الوطنية على تنفيذها، تأكيدًا لدوره في دعم المواطنين وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 10



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 9



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 8



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 7



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 6



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 5



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 4



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 3



قيادات حزب الجبهة الوطنية يهنئون المصريين بعيد الفطر المبارك 2