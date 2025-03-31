شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: حشود المصريين لرفض التهجير يعكس إدراكهم لأبعاد القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المشاركة الشعبية الواسعة التي شهدتها شوارع مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشد المواطنون في مختلف المحافظات، معبرين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدين رفضهم التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال مهران، في بيان له، إن هذا التحرك الشعبي العفوي يعكس وعي المصريين وإدراكهم العميق لأبعاد القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل أحد الثوابت الرئيسية للدولة المصرية.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي واضح وصارم برفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن نزول المصريين بهذه الصورة الحاشدة هو رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، ويرفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الفلسطينيين.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة، وستظل تدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب علي مهران، بيانه، بالتأكيد على أن مصر، قيادة وشعبًا، مستمرة في جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الموقف الوطني الذي ظهر اليوم يعكس وحدة الصف المصري والتفافه حول قيادته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.