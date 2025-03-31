كرم: سأتابع ملف الأعمال في المنطقة الصناعية في بصرما- الكورة والعمل الجدّي لا يكون بالبيانات

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، إلى سيتابع ملف الاعمال في المنطقة الصناعية في منطقة بصرما- الكورة، ضمن صلاحياته.

وأوضح، في بيان، أنّ ذلك يأتي "بعد ارتفاع الاصوات والتساؤلات المشروعة وبعد اللغط الناجم عن بدء الاعمال في المنطقة الصناعية في منطقة بصرما- الكورة، وبعد المراجعات العديدة التي وردتنا و تردنا حول هذا الامر، أجد انه من الضروري الاضاءة على مجريات هذه المسألة".

وذكّر كرم أنّه زار مع النائب غياث يزبك وزيرة البيئة تمارا الزين و"راجعناها بقانونية المشروع، كما طالبناها بالاطلاع على الملف واتخاذ القرار القانوني الصائب بوقف الاعمال او السماح بها. كما اتصلنا بالوزيرة الزين مرّات عدة منذ ذلك الوقت، لاستيضاح النتيجة، ففوجئنا بان اعمال الحفر قد بدأت من دون توضيحات من قبل الوزارة".

وأضاف: "أمام هذا الواقع العملي المُستجد، والبيانات البيئية التي تصدر تباعاً، أُذكّر ان العمل الجدّي لا يكون بالبيانات بل باللجوء الى القانون من قبل الجهات الرسمية الصالحة، كما من اصحاب الشأن والمتضرّرين، أمّا دون ذلك، فسيتم تحويل هذا الملف من قضية بيئية الى سياسية وسيتزايد الاستغلال السياسي لها، كما المزايدات السلبية، والتي لن تُفيد ولن توصل الى الحقيقة والى القانون".

في 29 آذار، أفادتجمعية الأرض - لبنان، في بيان، عن قلع اشجار الزيتون في بلدة بصرما- الكورة.

وأوضحت في أنّ "في تشرين الثاني 2023، دقّت جمعيّة الأرض لبنان ناقوس الخطر بشأن مشروع إنشاء منطقة صناعيّة في أراضٍ تابعة لدير سيدة النجاة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في بصرما- قضاء الكورة، الذي يهدّد 200 ألف متر مربع من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة. حذّرنا، اعترضنا، سلطنا الضوء على المخالفات القانونيّة والمعارضة الشعبيّة والرهبانيّة دون جدوى. فرغم كل الحجج والبراهين، بدأ التنفيذ فجأة، بدأت الجرافات منذ بضعة أيام بالحفر وبدأ قلع أشجار الزيتون المعمّرة ليتحوّل سهل بصرما الخصب إلى مدينة صناعيّة ملوّثة خلافاً للقوانين".