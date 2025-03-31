"النشرة": توقيف منفذ جريمة قتل زوج شقيقته وابنها في الهرمل

ذكر مراسل "النشرة" في الهرمل، أنّ "بعد إقدام المدعو "م. ج" في وقت سابق اليوم، على إطلاق النّار من سلاح حربي على زوج شقيقته وابنها من آل (ه) في محلّة الكواخ في الهرمل، إثر خلاف عائلي، ما أدّى إلى مقتلهما على الفور، تمّ تسليم القاتل إلى الأجهزة الأمنيّة لإجراء المقتضى القانوني".

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