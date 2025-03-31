رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: اقترحنا هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما في غزة مقابل إعادة نحو نصف الاسرى

افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين٬ بأننا "اقترحنا هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف الرهائن"٬ لافتة الى اننا "اقترحنا هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما في غزة مقابل إعادة نحو نصف الاسرى".

واشارت الى ان "المقترح ينص على عودة نصف الاسرى الـ24 الأحياء ونصف الـ35 الذين يعتقد أنهم قتلوا".