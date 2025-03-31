المفوض الأوروبي للطاقة: ما زلنا نعتمد على الغاز الروسي

كشف المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد على روسيا في وارداته من الغاز، حيث استورد 19% من وقوده الأزرق من روسيا العام الماضي".

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن "هذه النسبة تشكل انخفاضا بأكثر من 45% عن عام 2021، قبل بداية الحرب في أوكرانيا".

كما لفت يورغنسن إلى أن العقوبات النفطية "خفضت أيضا الواردات من حوالي ثلث إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي إلى 3%"٬ مؤكدا أن "الطاقة الروسية، وخاصة الغاز، لا تزال جزءا من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط المفوضية لاعتماد خارطة طريق لإنهاء واردات الطاقة الروسية عبر خطة RePowerEU للطاقة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية، باتريك بويانيه، إن استئناف تشغيل العديد من خطوط أنابيب الغاز الروسي بما في ذلك "السيل الشمالي" أمر محتمل.