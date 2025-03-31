عراقجي: أميركا تسلّمت ردّ إيران واطلعت عليه ولن نتفاوض في ظل الترهيب الأميركي

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، أنّ "حسب معلوماتنا، فإن الولايات المتحدة الأميركية تسلمت ردنا على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واطلعت عليه".

وجدد التأكيد على "أننا رفضنا المفاوضات المباشرة بسبب التهديدات ونؤكد أننا لن نتفاوض في ظل الترهيب الأميركي"، موضحًا: "كنا وما زلنا مستعدين للمفاوضات إذا كانت من موقف متساو".

وكانت قد كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، "أننا سلمنا سفارة سويسرا الراعية للمصالح الأميركية رسالة تحذير بشأن أي هجوم قد تتعرض له إيران"، مشيرة إلى "أننا أبلغنا السفارة السويسرية بأن ردنا سيكون صارما وفوريا على أي أعمال عدوانية"، في وقت تتواصل فيه تهديدات الرئيس الأميركي لإيران في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي خلال خطبة عيد الفطر، على أنّ "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ضربة شديدة إذا فعلا ذلك".