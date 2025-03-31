الصحة بغزة: 1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق

اعلنت وزارة الصحة في غزة الإثنين أن "1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار".

واشارت الى ان "الحصيلة تشمل 80 شخصا قتلوا في الساعات ال48 الماضية حتى صباح الاثنين ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 50,357 شخصا".