خارجية إيران: العنف يؤدي لعنف والسلام يوصل إلى سلام وبإمكان أميركا أن تختار وتتقبل التداعيات

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أنّ "التهديد الصريح بقصف بلدنا من قبل رئيس دولة يعد تحديًا واضحًا لأسس السلام والأمن الدوليين"، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أنّ "التهديدات بقصف بلدنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتتعارض مع اتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضافت "العنف يؤدي لعنف والسلام يوصل إلى سلام وبإمكان واشنطن أن تختار وتتقبل تداعيات ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي خلال خطبة عيد الفطر، على أنّ "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ضربة شديدة إذا فعلا ذلك".
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