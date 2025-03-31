رئيسة البنك المركزي الأوروبي دعت إلى "مسيرة نحو استقلال" أوروبا بمواجهة رسوم ترامب

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى "مسيرة نحو الاستقلال" في أوروبا بمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت لاغارد ردا على أسئلة إذاعة "فرانس أنتر" إن ترامب يطلق على الرسوم الجمركية "تسمية يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. أنا أعتبرها لحظة تحتّم علينا جميعا أن نقرّر الإمساك بشكل أفضل بمصيرنا".
وأشار في هذا الصدد إلى "لحظة وجودية لأوروبا".
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