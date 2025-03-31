خارجية الصين: نعارض الإكراه الاقتصادي وتعاوننا مع روسيا لا يتأثر بدول أخرى

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جيا كون، على "أننا نعارض الإكراه الاقتصادي وانتهاك بعض الدول حقوق ومصالح مشروعة لدول أخرى"، وذلك في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية التي ستدخل حيّز التنفيذ في 2 نيسان المقبل.

إلى ذلك، أشار المتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين، إلى أنّ "التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية يجب ألا يستهدف دولًا ثالثة أو يعرض السلام الإقليمي للخطر".

وأكّدت وزارة الخارجية الصينية، أنّ "تعاوننا مع روسيا لا يستهدف أي جانب ثالث ولا يتأثر بدول أخرى".