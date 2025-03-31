"LBCI": توقيف لبنانيَين اثنَين وسوريّ في قضية اطلاق الصواريخ ولا تأكيد لأي شبهة قبل اكتمال التحقيقات

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأن ثلاثة موقوفين لدى الأمن العام يتم التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص، مشتبه فيهم حتى الآن في قضية اطلاق الصواريخ، اثنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية وتجري التحقيقات والاختبارات العلمية للبصمات والـ"dna" للتأكد من الشبهة ومن حقيقة وصحة علاقتهم بالقضية".

وأشارت المعلومات، إلى أنّ الشبهة حول الثلاثة انطلقت بسبب وجودهم الجغرافي في مكان إطلاق الصواريخ خصوصًا الموقوف السوري الذي كان موجودًا في المكان عند الثالثة فجرًا، على الرغم من مكان اقامته البعيدة.

ولفتت إلى أنّه لا يوجد "تأكيد لأي شبهة قبل اكتمال التحقيقات والاختبارات العلمية للـ"dna" والبصمات التي وجدت على المنصات ومطابقتها".

ويذكر، أن الأمن العام أعلن في بيان أمس، أنه أوقف عددًا من المشتبه بهم، وأن الجهات المعنية بدأت بالتحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتجدر الاشارة، الى أنه تم إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار ضد اسرائيل، تبعهما اعتداءات إسرائيليّة بغارات كثيفة شملت الجنوب والبقاع، كما استهدفت احدى الغارات الضاحية الجنوبية لبيروت.