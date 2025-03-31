وفاة طفل بصعقة كهربائية في بزيزا- الكورة

توفي الطفل (ج.ب.خ.) البالغ من العمر 10 أعوام، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء ممارسته هواية كرة القدم في أحد الملاعب ببلدة بزيزا- قضاء الكورة، ووفقًا للمعلومات فقد صُعق الطفل عند ملامسته بابًا حديديًا تابعًا للملعب ما أدى إلى وفاته على الفور.
وعلى إثر الحادث تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى الكورة، وحضرت عناصر من الاجهزة الامنية الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة.
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