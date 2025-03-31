أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"- وزارة الزراعة، إلى "احتمال وصول رياح باردة بعد موجة الحر والغبار، وبذلك تهب رياح قوية وتنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع احتمال حصول عواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وتستمر الحالة هذه ليوم الاربعاء"، حيث يتوقع هطول 10 ملم أمطار خلال اليومين.
وبناء عليه، طلبت المصلحة من المزارعين رش أدوية الاعشاب أو فرمها ورش الاسمدة قبل الامطار.
ولفتت إلى أنّه يستقر الطقس بعدها لعشرة أيام على الاقل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية طلبت من المزارعين رش أدوية الاعشاب والأسمدة قبل احتمالية هطول أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.