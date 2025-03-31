مصلحة الأبحاث العلمية طلبت من المزارعين رش أدوية الاعشاب والأسمدة قبل احتمالية هطول أمطار

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"- وزارة الزراعة، إلى "احتمال وصول رياح باردة بعد موجة الحر والغبار، وبذلك تهب رياح قوية وتنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع احتمال حصول عواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وتستمر الحالة هذه ليوم الاربعاء"، حيث يتوقع هطول 10 ملم أمطار خلال اليومين.

وبناء عليه، طلبت المصلحة من المزارعين رش أدوية الاعشاب أو فرمها ورش الاسمدة قبل الامطار.

ولفتت إلى أنّه يستقر الطقس بعدها لعشرة أيام على الاقل.