مصلحة الأرصاد الجوية: طقس ربيعي مترافق برياح خماسينية يسيطر على لبنان

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إلى "طقس ربيعي مترافق برياح خماسينية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب ايطاليا يدفع بكتل هوائية، باردة نسبيًا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً يخف تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

في التفاصيل، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الاثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة ،تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود الـ60 كلم/ساعة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء جنوب البلاد.

أمّا طقس الثلاثاء، فغائم اجمالًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ75 كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتدّ اعتباراً من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد.

وأشارت إلى أنّ طقس الأربعاء سيكون غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.

وبالنسبة لطقس الخميس، فتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.