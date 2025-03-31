نفاع ترأس قداسًا احتفاليًا باليوبيل الفضي لسيامة الكاهنين حنا عبود وجان مورا في إهدن

احتفلت رعيّة إهدن- زغرتا باليوبيل الفضي لسيامة الكاهنين حنا عبود وجان مورا، في قدّاس احتفالي ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة إهدن-زغرتا المطران جوزاف نفاع، في كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا.
وأكّد نفاع أن "رعية إهدن-زغرتا تحتفل اليوم ليس فقط بمسيرة كاهنين مميّزين، بل أيضًا بنعمة الدعوة الكهنوتية التي أغنت الكنيسة بخدمتهما، فالرعية لا تقوم على الأشخاص بل على الله، وهو الذي يدبّر كل شيء بحكمته"، وخاطب المحتفى بهما قائلًا: "أنتم شهادة حيّة بأن الكهنوت ليس وظيفة، بل حياة تُعاش، ورسالة تُحمل، ومحبة تُوزّع".
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