"النشرة": تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض فوق الجنوب. وأوضح أنّ الطيران المسيّر حلّق فوق أجواء بلدات ديرقانون النهر، السماعية والمعلية. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

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