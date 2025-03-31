عبود في قداس إقليم "كاريتاس" الرميل: "كاريتاس" هي اليد التي تمتد للمحتاجين وستبقى مستمرة

احتفل إقليم "كاريتاس" الرميل بقداسه السنوي في كنيسة مار ميخائيل- النهر في بيروت، حيث ترأس الذبيحة الإلهية رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود.

وقال عبود في عظته: "نحن نؤمن بأن الله يكلمنا في كل مرة نقف أمامه. فكلمة الله تشبه بقطرة الماء التي تروي الأرض، فإن كانت طيبة أثمرت، وإن كانت صخرية لم تحدث أثرا. وكما جاء في سفر الرؤيا: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه، فإننا حين نلتفت إلى الله، نفتح له أبواب قلوبنا".

وأضاف: "إنجيل اليوم يؤكد أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده، بل بكلمة الله. وهذا ما نعيشه في لبنان، حيث لم نسمع عن أحد مات من الجوع، بل عن أشخاص فقدوا الرجاء. فهناك أمراض جسدية، لكن هناك أيضًا أمراض نفسية وروحية تجعل الإنسان غير قادر على مواجهة الحياة. الشيطان جرب يسوع بالجوع، لكنه أجاب: أليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، لذا نحن بحاجة دائمة إلى كلمة الله التي تروينا".

وأشار إلى دور كاريتاس، وقال: "كما حملت الجماعة المخلع إلى يسوع ليشفيه، نحمل في كاريتاس نعمة الله للآخرين. وكم نشعر بالتعزية عندما نسمع من المحتاج جيت والله جابك. فالكنيسة هي الأم، وكاريتاس هي اليد التي تمتد للمحتاجين منذ 52 سنة، وستبقى مستمرة لأن يد الله معنا".

ورأة عبود أنّ "الإيمان يظهر في الأعمال، فكل عمل يُقام لمجد الله هو كنز في السماء، بينما العمل الذي يُقام للمجد الشخصي قد يواجه انتقادات وتحديات".