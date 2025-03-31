شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى معلقا على وقفات رفض التهجير: لن تجدونا إلا صفا واحدا وصوتا واحدا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخره بمشهد احتشاد الملايين من المواطنين في مختلف ميادين جمهورية مصر العربية عقب صلاة عيد الفطر المبارك يعلنون رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال في تدوينة له عبر منصة x: "لن تجدونا إلا صفا واحدا وصوتا واحدا.. لا للتهجير".



طارق الخولى

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتفوا:

- "تسقط تسقط إسرائيل.. لا للتهجير"

- "شعب غزة يا فلسطين.. إحنا وراكم بالملايين"

- "مصر دايماً مع فلسطين.. والرئيس السيسي مع الحق"

جاءت الوقفة في إطار الدعم الشعبي الواسع لموقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين، أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية في هذا الموقف.