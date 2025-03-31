شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الوقفات الشعبية اليوم رسالة للعالم بعدم تخلى مصر عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بالمشاهد التضامنية الكبيرة التي شهدتها ميادين مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، معتبراً أنها عبرت عن إرادة الشعب المصري في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.

وأكد مطر بأن هذه الوقفات التلقائية التي انتشرت في مختلف المحافظات المصرية أعادت تأكيد وحدة الصف المصري خلف قيادته السياسية، مؤكداً أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً في دعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن هذه الوقفات الشعبية تشكل رسالة واضحة للعالم بأن مصر وشعبها لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المشهد الذي شهده الجميع في ميادين القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى كان درساً في الوعي الوطني.

وأكد مطر أن الحضور الكثيف للشباب في هذه الوقفات يعد مؤشراً إيجابياً على صحوة جيل جديد يدرك أهمية القضية الفلسطينية ويرفض التخلي عن المبادئ العربية، معتبراً أن قيادة مصر تعلم أن الشعب خلفها، وهو ما يعطي البلاد قوة إضافية في المحافل الدولية.

جاءت تصريحات رئيس حزب إرادة جيل بعد ساعات من الوقفات التضامنية التي شهدتها عدة ميادين رئيسية في القاهرة والجيزة، حيث رفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، وهتفوا بشعارات تؤكد رفضهم لمحاولات التهجير وتأييدهم لموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.