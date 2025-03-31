أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى وقفات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

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شارك أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في وقفات تضامنية بعدد من محافظات الجمهورية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك دعمًا لمواقف القيادة السياسية المصرية في مساندة القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشهدت الوقفات حضورًا مكثفًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء التنسيقية، الذين أكدوا خلال مشاركتهم على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تتضمن تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.

كما رفع المشاركون اللافتات المعبرة عن التضامن مع فلسطين، مشددين على ضرورة التحرك الدولي لوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعم الموقف المصري الرسمي والتأكيد على الدور التاريخي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.



أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في وقفات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير



جانب من مشاركة أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب في وقفات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير



أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في وقفات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية