شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال من منصة مصطفى محمود: "لا لا للتهجير" والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تضامنه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفا بالمتظاهرين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين "لا لا للتهجير".

وشهدت المنصة مشاركة عدد من النواب، أبرزهم النائب عصام هلال، والنائب محمد علي عبد الحميد، إلى جانب عابد، حيث عبروا عن دعمهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأكد المتظاهرون تضامنهم مع الرئيس السيسي، وهتفوا: "كلنا في ظهر الرئيس.. معاك يا ريس"، و"عارفين إنك عمرك ما هتتخلى عن القضية الفلسطينية"، مرددين: "قولها يا ريس وإحنا معاك.. 100 مليون من الشعب وراك"، وسط هتافات "تحيا مصر.. تحيا السيسي".