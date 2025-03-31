شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وسياسيون يشاركون المواطنين وقفتهم الداعمة لغزة بمسجد الصديق والان مع تفاصيل الخبر

شارك عدد من النواب والسياسيين الوقفة التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية وللموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، عقب صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد الصديق بمصر الجديدة، وجاء أبرزهم النائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والنائب اللواء طارق نصير أمين عام حماة الوطن، هيثم الشيخ، عضو مجلس الأمناء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتفوا:

- "تسقط تسقط إسرائيل.. لا للتهجير"

- "شعب غزة يا فلسطين.. إحنا وراكم بالملايين"

- "مصر دايماً مع فلسطين.. والرئيس السيسي مع الحق"

جاءت الوقفة في إطار الدعم الشعبي الواسع لموقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين، أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، حيث أكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية في هذا الموقف.