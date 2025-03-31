شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: دعم نقدي مشروط لـ4.6 ملايين أسرة ضمن "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحكومة عن تقديم الدعم النقدي المشروط لنحو 4.6 ملايين أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" خلال الربع الأول من العام الجاري، مع خروج 1.4 مليون أسرة من البرنامج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما أكدت الحكومة في تقريرها، تخصيص 10.25 مليارات جنيه للتحويلات النقدية للمستفيدين.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.