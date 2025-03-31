شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد يهتف فى ميدان مصطفى محمود: "عليّ الصوت.. القضية مش هتموت" والان مع تفاصيل الخبر

هتف النائب علاء عابد، اليوم، خلال مشاركته في الوقفة التضامنية بميدان مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، قائلًا: "عليّ وعليّ الصوت.. القضية مش هتموت"، و"لا للتهجير"، في مشهد يعكس تأييدًا شعبيًا واسعًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لأي محاولات لتهجير أهالي غزة.

وشهدت المنصة مشاركة عدد من النواب، أبرزهم النائب عصام هلال، والنائب محمد علي عبد الحميد، إلى جانب عابد، حيث عبروا عن دعمهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأكد المتظاهرون تضامنهم مع الرئيس السيسي، وهتفوا: "كلنا في ظهر الرئيس.. معاك يا ريس"، و"عارفين إنك عمرك ما هتتخلى عن القضية الفلسطينية"، مرددين: "قولها يا ريس وإحنا معاك.. 100 مليون من الشعب وراك"، وسط هتافات "تحيا مصر.. تحيا السيسي".