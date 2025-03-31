اخبار العالم

مصرع شخص.. تحطم طائرة لاصطدامها بمنزل في مينيابوليس الأمريكية

0 نشر
واس - مينيابوليس 0 تبليغ

مصرع شخص.. تحطم طائرة لاصطدامها بمنزل في مينيابوليس الأمريكية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص.. تحطم طائرة لاصطدامها بمنزل في مينيابوليس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل بالولايات المتحدة في حادث تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من ولاية "أيوا" إلى مدينة "مينيسوتا" الأمريكية، بعد اصطدامها بمنزل في إحدى ضواحي "مينيابوليس".
ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه جراء الحادث.
وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أنه لم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سوكاتا تي بي إم 7.
وذكر البيان، أن الطائرة أقلعت من مطار "دي موين" الدولي ووجهتها مطار "أنوكا كاونتي-بلين" الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا