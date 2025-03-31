شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص.. تحطم طائرة لاصطدامها بمنزل في مينيابوليس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل بالولايات المتحدة في حادث تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من ولاية "أيوا" إلى مدينة "مينيسوتا" الأمريكية، بعد اصطدامها بمنزل في إحدى ضواحي "مينيابوليس".

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه جراء الحادث.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أنه لم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سوكاتا تي بي إم 7.

وذكر البيان، أن الطائرة أقلعت من مطار "دي موين" الدولي ووجهتها مطار "أنوكا كاونتي-بلين" الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.