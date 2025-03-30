عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم بشرق بوركينا فاسو

قتل عشرات الجنود والمدنيين من مجموعات مساندة لجيش بوركينا فاسو، في هجوم يشتبه بأن جهاديين نفذوه في شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني في المنطقة لفرانس برس إن "هجوما عنيفا استهدف وحدة دياباغا"، كبرى مدن مقاطعة تابوا في المنطقة الشرقية، و"خلف عشرات القتلى وعددا كبيرا من الجرحى"، موضحا أن الضحايا هم "جنود ومتطوعون مدنيون يساندون الجيش".

واضاف المصدر أن الهجوم "بدأ قبيل الساعة 17,00 (الجمعة) حين تعرضت الوحدة لنيران كثيفة من مئات المهاجمين".