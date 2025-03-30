السوداني باتصال مع عباس: موقف العراق ثابت بإدانة العدوان ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

لفت المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أنّ الأخير "تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله تبادل التّهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وشهد الإتصال البحث في أوضاع الشّعب الفلسطيني".
وأكّد السّوداني "موقف العراق الثّابت والمبدئي في إدانة العدوان، ودعم الحقوق التّاريخيّة للشّعب الفلسطيني".
من جانبه، عبّر عباس عن شكره وتقديره للعراق "لمواقفه الدّاعمة والرّاسخة تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وتقديمه كلّ أشكال الدّعم للشّعب الفلسطيني، وجهوده في تعزيز الاستقرار بالمنطقة".
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