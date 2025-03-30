الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر عبّر عن غضبه لمقتل ثمانية مسعفين كانوا يؤدون واجبهم في غزة

عبّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاحد عن "غضبه لمقتل ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر كانوا يؤدون واجبهم في غزة"، سائلا "متى يتوقف ذلك؟".

وقال الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباغين في بيان "أشعر بحزن شديد. هؤلاء المسعفون المتفانون كانوا يتعاملون مع جرحى. كانوا طواقم إنسانية. كانوا يضعون شارات من المفترض أن تحميهم. وكانت سيارات الإسعاف العائدة اليهم تحمل علامات واضحة. كان ينبغي أن يعودوا إلى عائلاتهم، لكنهم لم يفعلوا".

وفي وقت سابق٬ اأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه "انتشل جثث 14 مسعفا قتلوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع".

وقال الهلال الأحمر في بيان "ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة حتى اللحظة إلى 14 جثمانا، من بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من طواقم الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة".

وقتل هؤلاء المسعفون في إطلاق النار الإسرائيلي على سيارات إسعاف في رفح بجنوب قطاع غزة في 23 آذار.

ووقع إطلاق النار في حي تل السلطان بمدينة رفح بعد أيام قليلة من تجدد الهجوم الإسرائيلي على المنطقة القريبة من الحدود المصرية، بعد أن استأنف الجيش قصفه لغزة في 18 آذار منهيا هدنة استمرت قرابة شهرين.