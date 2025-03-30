أردوغان: تركيا ستستمر بدعم فلسطين ولن تترك غزة وحيدة بمواجهة الظلم الإسرائيلي

أعلنت الرّئاسة التركيّة أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تمّ خلاله استعراض العلاقات الثّنائيّة بين تركيا وباكستان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد أردوغان أنّ "تركيا لن تترك غزة وحيدةً في مواجهة الظّلم الإسرائيلي، وستظلّ داعمةً للقضيّة الفلسطينيّة العادلة بكلّ السّبل".

كما شدّد خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وتمّ خلاله استعراض العلاقات الثّنائيّة بين تركيا وماليزيا والقضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، على "أهميّة التّكاتف في مواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة، وتكثيف الجهود للتّوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النّار وإحلال السّلام".

وأعرب أردوغان أيضًا خلال اتصال هاتفي أجراه مع سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، عن أسفه الشّديد "لاستقبال عيد الفطر في ظلّ الحزن العميق جرّاء فظائع إسرائيل في غزة"، مؤكّدًا أنّ "تركيا ستستمر في دعم فلسطين على مختلف الأصعدة".