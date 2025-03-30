الخارجية الفلسطينية طالبت بتدخل دولي عاجل لوقف مشاريع الاستيطان والضم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية بالقدس ومحيطها، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف مشاريع الاستيطان والضم.

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