رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية اعلنوا دعمهم لحظر الأجهزة التي تحول المسدسات لأسلحة آلية

أعلن رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية "دعمهم لجهود حظر الأجهزة التي تحول المسدسات إلى أسلحة آلية". وفي ألاباما جعل الحاكم هذا الأمر أولوية.

واستجاب المشرعون في كلتا الولايتين حيث إحداهما يقودها الديمقراطيون والأخرى الجمهوريون هذا العام بإقرار قوانين جديدة تحظر ما يعرف باسم "مفاتيح جلوك".

وبات أكثر من نصف الولايات الأميركية الآن يخضع لقوانين مماثلة تحظر حيازة هذه الأجهزة، وهي قائمة شهدت توسعا خلال العقد الماضي مع تزايد عثور قوات إنفاذ القانون على هذه القطع الصغيرة ولكن الشديدة التأثير حين تكون مثبتة على الأسلحة.

وتحاكي هذه القوانين التشريعات الاتحادية التي تحظر منذ عقود الأسلحة الآلية وأي أجزاء يمكنها تحويل الأسلحة نصف الآلية إلى أسلحة آلية بالكامل. وتعرّف القوانين الأميركية السلاح الآلي على أنه أي سلاح ناري يطلق أكثر من طلقة واحدة تلقائيا عند الضغط على الزناد مرة واحدة. وتشمل هذه التعريفات أيضا أي أجزاء مصممة لتحويل السلاح إلى سلاح آلى.