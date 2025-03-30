"الإيكونوميست": زيلينسكي يخطط لمباغتة منافسيه بإعلان مفاجئ عن انتخابات رئاسية هذا الصيف

ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" أن "الرئيس التركي فولوديمير زيلينسكي يسعى لرفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات رئاسية هذا الصيف"، لافتة إلى أنه "سيعلن عنها بشكل مباغت لإرباك منافسيه حيث يخطط للترشح مجددا".

واشارت الصحيفة نقلا عن مصدر في الحكومة الأوكرانية٬ الى ان "زيلينسكي كلف الأسبوع الماضي مكتبه بالبدء في تنظيم الانتخابات بعد التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وهو الأمر الذي تعتقد القيادة الأميركية أنه قد يتحقق بحلول نهاية نيسان".

وأضافت الصحيفة "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم تحديده بناء على نتائج تصويت البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية، والذي من المقرر إجراؤه بحلول 8 ايار"، لافتة إلى أن "إلغاء الأحكام العرفية هو الخطوة الأولى والضرورية لبدء العملية الانتخابية".