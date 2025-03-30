أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال مؤتمر صحفي أنه اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد 20 نيسان المقبل موعدا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فنلندا اقترح على ترامب تحديد 20 نيسان موعدًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.