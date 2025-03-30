مئات الأشخاص تظاهروا في برلين دعمًا لزعيم المعارضة التركية

شارك مئات الأشخاص في تظاهرة في برلين، دعمًا لزعيم المعارضة التّركيّة أكرم إمام أوغلو، الّذي أثار اعتقاله اضطرابات هي الأعنف الّتي تشهدها شوارع تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار منظّمو التّحرك إلى أنّ نحو ألف شخص شاركوا في التّظاهرة في وسط برلين، بينما قدّرت الشّرطة العدد بنحو 400 شخص.
وقد وضع عدد من المشاركين أقنعةً تحمل صورة إمام أوغلو، ورَفع البعض لافتات حملت شعارات على غرار "كلّنا إمام أوغلو"، وأخرى تندّد بالرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان.
وتشهد شوارع تركيا تظاهرات يشارك فيها مئات آلاف الأشخاص منذ توقيف إمام أوغلو في 19 آذار الحالي، بتهم فساد يشدّد مناصروه على أنّها بلا أسس.
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