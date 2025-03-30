الأمن العام: العثور على شابة لبنانية مفقودة داخل مخيم البداوي

أعلن مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​، أنّ "بعد صدور بلاغ عن المديريّة بتاريخ 2025-03-17، يتعلّق بفقدان الشّابة اللّبنانيّة نور مجيد طانيوس (مواليد 2004) من منزل جدّتها في منطقة ​سن الفيل​، توافرت لدى المديريّة معلومات اليوم، تفيد بتواجد الفتاة المفقودة في ​مخيم البداوي​؛ حيث أقدم شخص مجهول على استدراجها إلى داخل المخيّم".

وأوضح في بيان، أنّ "بناءً على هذه المعلومات، تمّ التّواصل مع القضاء المختص، وتوجيه دوريّة أمنيّة إلى المخيّم، حيث تمكنت من العثور على الفتاة المفقودة والتّحقّق من هويّتها"، مشيرًا إلى أنّ "بعد ذلك، تمّ اصطحابها إلى سرايا طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونيّة اللّازمة. وأخيرًا، تمّ تسليم الفتاة إلى فصيلة درك البداوي".