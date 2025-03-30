الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني٬ ان "يكون الطقس ربيعي مترافق برياح خماسينية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب ايطاليا يدفع بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً يخف تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة ليلا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء جنوب البلاد".

ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم اجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٥ كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتدّ اعتباراً من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد".

واوضحت ان "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية"٬ مضيفة ان "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات انخفاض إضافي بدرجات الحرارة".