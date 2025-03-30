بورجيا شارك باجتماع للرهبانية المارونية المريمية مؤكدًا اهتمام البابا فرنسيس ومتابعته لمسيرتها

شارك السّفير البابوي المطران ​باولو بورجيا​ في الاجتماع الشّهري الّذي عقده أبناء الرّهبانيّة المارونيّة المريميّة برئاسة الأباتي ​إدمون رزق​، في دير سيدة اللويزة في زوق مصبح يوم أمس السّبت.

ورحّب رزق بالسّفير البابوي "الّذي يحمل في قلبه وصلاته كنيسة لبنان بمختلف مكوّناتها"، شاكرًا إيّاه على "محبّته ورعايته الأبويّة للرّهبّانية باسم البابا فرنسيس، الّذي واكب الرّهبانيّة طوال السّنوات الماضية". وأكّد "متابعة الرّهبانيّة مسيرتها، انطلاقًا من المقرّرات والتّوصيات الّتي صدرت عن المجمعَين الرّهبانيَّين الأخيرَين".

من جهته، أثنى بورجيا على "الجهود الّتي يقوم بها أبناء الرّهبانيّة في خدمة لبنان والكنيسة"، مؤكّدًا "اهتمام البابا فرنسيس ومتابعته الحثيثة لمسيرة الرّهبانيّة المارونيّة المريميّة".

ثمّ ألقى محاضرةً انطلاقًا من نظرة البابا إلى الحياة الرّهبانيّة، "الّتي طالما عبّر عنها في لقاءاته مع الرّهبان والرّاهبات منذ مطلع حبريّته، وخصوصًا في الوثائق البابويّة العديدة الّتي صدرت"، مشدّدًا على "الأبعاد الثّلاثة للحياة الرّهبانيّة: النّبوءة والمشاركة والرّجاء، هذه الثّوابت الّتي لا يمكن للحياة المكرّسة أن تستمر من دون الرّكون إليها والتّمسّك بها".

واعتبر أنّ "دعوة المكرّس الخاصّة الّتي تترجم من خلال التزامه بالمحافظة على النّذور الرّهبانيّة الثّلاثة أي الطّاعة والعفّة والفقر، هي دعوة في قلب الكنيسة وفي خدمتها، من خلال حسن إدارة المقدّرات الموضوعة بتصرّف الرّهبانيّة في سبيل الخير العام".