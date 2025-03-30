قبلان: يوم غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ ​أحمد قبلان​، أنّ "يوم غدٍ الإثنين الموافق 31/3/2025، هو أوّل أيّام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والرّحمة والبركة، ووحدة مصالح هذا البلد وتضامن أهله ووحدة قراره، وتأكيد المصير الوطني الشّامل لأبناء هذا البلد العزيز".

ويُلقي قبلان خطبة عيد الفطر بعد تأدية الصّلاة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، في تمام السّاعة 7:30 من صباح يوم غد الإثنين.