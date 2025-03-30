بري بحث مع جنبلاط بتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، الرّئيس السّابق لـ"الحزب التّقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، حيث تناول اللّقاء بحث بتطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة.

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