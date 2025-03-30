جريحان نتيجة حادث سير على طريق معتقل أنصار سابقًا- الدوير

أدّى حادث سير وقع بين سيّارة رباعيّة الدّفع تقودها "ز. ع" من بلدة الدوير، ودرّاجة ناريّة على متنها الشّقيقين "ح. أ" و"ح. أ"، على طريق معتقل أنصار سابقًا- الدوير، إلى اصابة الشّقيقين بكسور ورضوض.
وقد عملت فرق الإسعاف من "كشافة الرسالة الإسلاميّة" و"الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة" على نقلهما إلى مستشفى راغب حرب في تول، ووُصفت حالتهما بالمستقرّة.
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