أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح، "ضرورة الحفاظ على التّوازنات في البلديّات الكبرى، لا سيّما في بلدية بيروت"، مشيرًا إلى "أنّنا نجدّد تأييدنا لمبدأ الكوتا النّسائيّة، خصوصًا أنّ "اللّقاء الدّيمقراطي" كان أوّل الموقّعين على اقتراح قانون بهذا الخصوص. لكن في الوقت نفسه، نصرّ على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها ونرفض أي تأجيل".

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: نصرّ على إجراء الانتخابات البلدية بمواعيدها ونرفض أي تأجيل ونؤيد مبدأ الكوتا النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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