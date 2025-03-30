أبو حمدان: لن نسمح أو نقبل بالتطبيع إطلاقًا وإذا أردنا الرد على العدو فسنرد بما يليق بالمقاومة

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​رامي أبو حمدان​، أنّ "​لبنان​ هو عقدة المنطقة، وإن صلح لبنان تصلح المنطقة وإن فسد تفسد المنطقة كلّها، فلن نسمح أو نقبل بالتّطبيع على الإطلاق".

وأشار، خلال مشاركته في مأدبة إفطار أقامتها "سرايا المقاومة اللبنانية"- منطقة البقاع، لمناسبة يوم القدس العالمي، في شتورا، إلى أنّ "بالأمس كانت اعتداءات إسرائيليّة على لبنان، وتأتي نائبة المبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​مورغان أورتاغوس​ لتقول إنّ لإسرائيل حقّ الرّدّ، والدّولة اللّبنانيّة لا تقوم بالواجب".

وتوجّه أبو حمدان، إلى الدّولة، قائلًا: "لا تضيّعوا الوقت كما يحصل في ​غزة​، وعلينا اعتماد الدّبلوماسيّة النّاجعة المدعومة بعناصر القوّة. وإذا أردنا الرّد على العدو فسنرّد من مستوى المقاومة وبمستوى الاعتداء وبما يليق بالمقاومة، وسنبقى نقاتله طالما هو موجود بأرضنا. لديكم مقاومة يمكنكم التّعويل عليها، وهذا العدو لا يفهم إلّا لغة القوّة"، مشدّدًا على "أنّنا سنبقى ملتزمين بواجبنا وسيَرون عندما نتحمّل المسؤوليّة، ونحن جاهزون للتّضحية".

كما توجّه إلى أهل غزة بالقول: "لن تكونوا وحدكم، ونحن مستعدّون لتحمّل المسؤوليّات من أجل سلامة الوطن".