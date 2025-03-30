مديرية الأمن العام أوقفت عددًا من المشتبه بهم بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان

أشار مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​، إلى أنّ "في إطار متابعة الأوضاع الأمنيّة والحفاظ على الاستقرار، لا سيّما في ضوء الأحداث الأخيرة الّتي شهدها الجنوب اللّبناني، والّتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخَي 22 و28 آذار، كثّفت المديريّة عمليّاتها الاستخباريّة لكشف المتورّطين في هذه الأعمال".

وكشف في بيان، أنّ "بإشراف القضاء المختص، أوقفت المديريّة العامّة للأمن العام عددًا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنيّة التّحقيقات معهم لتحديد المسؤوليّات واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة".