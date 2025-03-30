اشارت القناة 14 الإسرائيلية٬ الى ان "كثيرين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي العودة للقتال في لبنان"٬ لافتة الى ان "المؤسسة الأمنية تعتقد أن إطلاق النار من لبنان سيستمر".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: كثيرون في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي العودة للقتال في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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