"المسيرة": 13 غارة أميركية استهدفت منطقتَي الملكة وصرف في صنعاء اليمنية

ذكرت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، أنّ "8 غارات أميركيّة استهدفت منطقة الملكة، و5 غارات أخرى استهدفت منطقة صرف بمديريّة بني حشيش في محافظة صنعاء اليمنيّة". وكانت قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأنّ "4 غارات أميركيّة استهدفت منطقة جدر في مديريّة بني الحارث شمالي العاصمة اليمنيّة صنعاء". وأعلنت وزارة الصّحة اليمنيّة "سقوط شهيد و5 جرحى، نتيجة الغارات الأميركيّة على منطقة جدر".

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